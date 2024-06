Pesquisas eleitorais à parte, a disputa final nas eleições de Belo Horizonte será entre o campo liderado por Lula e o de Bolsonaro. A avaliação foi feita pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em Araxá (Alto Paranaíba), onde participou da 13ª edição do Conexão Empresarial Anual.

As sondagens e avaliações deixaram o governo federal convencido de que a polarização política vai prevalecer, reeditando o duelo entre o candidato bolsonarista e o que terá apoio do campo lulista. Padilha não soube citar o nome que representará o campo anti-bolsonarista, mas citou Rogério Correia (PT) e o prefeito Fuad Noman (PSD), que busca a reeleição.

O fato de ambos não pontuarem bem nas pesquisas não seria o problema. “O próprio candidato bolsonarista vai puxar o contraponto a ele”, vaticinou Padilha, convicto que o debate ideológico será mais forte e intenso. “Haverá espaço para discutir os problemas da cidade, mas a polarização vai dominar”, previu ele, reconhecendo também que Fuad Noman precisa mudar seu estilo e campanha. “Ele precisa ter mais...”, recomendou, erguendo o pulso e o braço pra cima.

O cientista político e pesquisador do Instituto mineiro Quaest, Felipe Nunes, concordou, mas adiantou: “Em BH, a maioria é mais Bolsonaro do que Lula. Aí, a tendência é a direita, unida, se sobressair”.

Bem-me-quer; malmequer

A direita está rachada em três pré-candidaturas, mas nenhuma delas faz ataques entre si. Já a esquerda, que pode se reduzir a duas pré-candidaturas, vive em permanente confronto entre seus integrantes. Em sabatina à “Folha de S. Paulo”, Rogério Correia admitiu que o principal inimigo será a ultradireita.

Defendeu a unidade da esquerda em torno de seu nome, pelo fato de, segundo ele, ser apoiado pelo presidente Lula, mas descartou fazer aliança no 1º turno com Fuad Noman, a quem fez críticas. Outra crítica de Fuad, Duda Salabert (PDT) avaliou o quadro como preocupante e que a sua pré-candidatura seria a única capaz de vencer o bolsonarismo.

Apertem os cintos!



Sobre a polarização, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, avaliou que o país vive situação política esquizofrênica. “Isso me entristece. Às vezes, têm mais preocupação com as próximas eleições do que com as próximas gerações. A gente precisa encerrar isso (a eleição de 2022). É como se, dentro de um avião, parte dos passageiros que não gosta do piloto passasse a torcer para que ele cometa um erro. Todo mundo vai sofrer”, advertiu ele, em Araxá, garantindo que o ambiente interno nas Forças Armadas está pacificado hoje.

Ele também fez palestra que fez no evento organizado pela VB Comunicação, reunindo empresários. Numa agenda política e econômica intensa durante três dias.

Emendas afetam o governo

Ex-ministro das Relações Institucionais do governo Lula 2, o ministro José Múcio admitiu que articulação política ficou mais difícil. “No meu tempo, era mais fácil, porque não havia emendas impositivas. Havia uma dependência maior do Legislativo perante o Executivo. Hoje, ele é absolutamente independente. Isso é uma coisa que, no futuro, terá que ser equilibrada. Hoje, o Congresso Nacional tem poder demais e não tem a responsabilidade que esse poder inspira”, diagnosticou José Múcio.