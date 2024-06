SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em inserção veiculada pelo partido na TV que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é quem escolherá o candidato à Presidência da República pela legenda em 2026, caso sua própria candidatura seja impossibilitada.





Ele afirmou ainda que é Bolsonaro quem "tem os votos" e que a sigla, segundo ele, a maior do país, deve isso a ele.





"Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Nós devemos isso a ele, é ele quem tem os votos. Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram o PL o maior partido do Brasil", afirmou Valdemar na propaganda política.





A peça foi ao ar neste sábado (15/06). Apesar da inserção, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de se falar desde fevereiro, após a Operação Tempus Veritatis, que investiga a trama de um golpe de Estado para impedir a posse de Lula (PT) e manter o então mandatário no Palácio do Planalto.





A menção do presidente da legenda à hipótese de Bolsonaro não concorrer se refere à inelegibilidade até 2030, declarada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no ano passado por uso político do evento de comemoração do Sete de Setembro e por difundir mentiras sobre a urna eletrônica em reunião com embaixadores.

Aposta em recursos





O ex-mandatário, entretanto, disse a pelo menos três pessoas que aposta em recursos na corte eleitoral para reaver o direito de se candidatar à Presidência em 2026. O discurso é visto mais como um aceno à militância do que como uma esperança real.





As projeções feitas por Bolsonaro também esbarram em dificuldades jurídicas, sobretudo no Supremo.





No campo da direita, são cogitados como presidenciáveis para 2026 governadores que apoiam o bolsonarismo: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO).