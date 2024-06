O ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, uma das principais lideranças do PSDB, pediu desfiliação da legenda nesta quinta-feira (13/6).





O anúncio ocorreu poucas horas antes do lançamento pelo partido da pré-candidatura do apresentador José Luiz Datena para a Prefeitura de São Paulo. Aloysio defendia o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).





Em carta direcionada ao presidente do diretório municipal do PSDB na capital, José Aníbal, ele não faz menção à questão eleitoral, nem explicou suas razões para a saída, no entanto.





"Companheiro presidente José Aníbal. Venho por meio desta comunicação dar-lhe ciência de minha decisão de cancelar minha filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira, que será oportunamente notificada ao Juízo Eleitoral competente", escreve o ex-senador.

Ele diz, no entanto, que mantém relação pessoal com dirigentes do partido. "Esteja certo de que, não obstante esse afastamento do partido, mantenho intacta minha alta consideração a você e a tantos outros amigos que foram meus companheiros de caminhada", declarou.