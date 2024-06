Perfil de Janja no X, antigo Twitter, foi hackeado e diversas postagens ofensivas foram realizadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou para a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal uma ação que trata da invasão ao perfil da primeira-dama, Rosângela da Silva, no X, antigo Twitter. A Polícia Federal (PF) identificou que o ataque que ocorreu por meio cibernético foi realizado por dois adolescentes menores de 18 anos.

"A representação policial requereu medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, autorizadas pelo ministro. A Polícia Federal apresentou relatório final, e a PGR opinou pela remessa à vara especializada, uma vez que os suspeitos eram menores de 18 anos", informou o Supremo.

A decisão determinou a remessa do caso para a jurisdição competente em 15 de maio deste ano. Durante a invasão, os autores publicaram ofensas a Janja, ao ministro Alexandre de Moraes, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a outras autoridades.

A rede social demorou alguns minutos para retomar o controle do perfil que tem mais de 1 milhão de seguidores. Em um primeiro momento, a publicação de novas postagens foi bloqueada. Em seguida, o acesso foi repassado a titular do perfil. Uma equipe da Polícia Federal chegou a se deslocar até o Palácio da Alvorada, na ocasião, para prestar assistência à primeira-dama.