A desembargadora Mônica Sifuentes, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), é a convidada do EM Minas deste sábado (8/6), um programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e Portal UAI.

Com o mandato encerrando em agosto, a primeira presidente da Justiça Federal em Minas Gerais concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Benny Cohen. A magistrada avaliou os primeiros dois anos da Justiça Federal em Minas Gerais e o papel que as mulheres exercem atualmente no Poder Judiciário.

Sifuentes ainda falou sobre a relação da Justiça com a sociedade polarizada, o acordo da tragédia de Mariana e as próximas eleições do Tribunal. A entrevista vai ao ar às 19h30 com dois blocos na TV Alterosa e um terceiro exclusivamente no YouTube do Portal UAI.

Os leitores também poderão ler os destaques e a íntegra da entrevista no portal do Estado de Minas neste domingo (9/6).