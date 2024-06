Procurador-geral do MPMG participou no 6º Encontro Brasileiro de Cerimonialistas

O 6º Encontro Brasileiro de Cerimonialistas, organizado pela Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial (ABPC), começou nesta quinta-feira (6/6), em Belo Horizonte. O evento é o maior do país na área e reúne cerca de 200 profissionais, além de autoridades e convidados.







“O objetivo primordial do encontro é congregar cerimonialistas, mestres de cerimônias, organizadores de eventos e demais interessados na área para promover debates enriquecedores sobre os temas mais relevantes do cerimonial”, informou a ABPC.

O primeiro dia foi marcado pela palestra do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior, que falou sobre a importância do protocolo no meio jurídico e na política. A programação também incluiu painéis com os cerimonialistas Jovi Hallak e Ricardo Carlini, gerente de Jornalismo da TV Alterosa.





"Reputo o cerimonialismo como serviço essencial às grandes instituições e corporações, pois seu sucesso ou o fracasso reside, na maioria das vezes, no detalhe. Errou, o fracasso é certo", disse Jarbas.

O evento também vai debater sobre as eleições municipais, o futuro das tecnologias aplicadas aos eventos, inteligência artificial, identificação de autoridades, cerimonial universitário e a regulamentação da profissão.





O evento, que está sendo realizado no auditório da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), na Região Centro-Sul da capital, acontece até esta sexta-feira (7/6).





O cerimonialista mineiro Ronan Ramos de Oliveira, ex-presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo (CNCP/Brasil), vai ser um dos homenageados com a medalha Zuleide Gonçalves Vieira, entregue a personalidades que se destacam pelo apoio ao cerimonial brasileiro.