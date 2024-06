Nesta quarta-feira (5/6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se encontrar com jornalistas para realizar apresentação sobre os planos federais em prol do meio ambiente e deverá apresentar a estratégia nacional de bioeconomia.

O encontro será às 10h, no Palácio do Planalto, e contará também com a participação da ministra de Estado do Meio Ambiente, Marina Silva.

A diligência será uma partida para um plano nacional de bioeconomia, e inicialmente será coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No segundo ano, terá a gestão do Ministério da Fazenda, seguido do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), que será o executor de políticas públicas nas primeiras fases.

A bioeconomia é uma das principais temáticas do governo brasileiro no G20, de 2024. Ela usa recursos de base biológica para desenvolver produtos e serviços sustentáveis, como o biodiesel, bioplásticos e biofármacos. Nesta nova iniciativa, um dos objetivos é levar a biotecnologia brasileira de combustíveis, como o etanol, a países da União Europeia.