“Bão demais da conta sô”. Foi assim que o novo deputado estadual Jorge Ali (PSC) descreveu os seus primeiros dias como parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O suplente de Noraldino Júnior (PSB) - afastado após um acidente no Rio Grande do Sul - prometeu buscar oportunidades para o desenvolvimento econômico dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Médico de formação, empresário e pecuarista, Jorge Ali tomou posse ontem, segunda-feira (4/6). A cerimônia foi conduzida pelo presidente da ALMG, Tadeuzinho (MDB). O primeiro suplente pelo PSC era o vereador Célio Frois (atualmente no PV), com a chegada das eleições municipais, ele preferiu seguir na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Em conversa com o Estado de Minas, Ali contou sobre suas primeiras horas na ALMG. O novo deputado chegou na casa legislativa em meio a discussão e votação do reajuste salarial dos servidores mineiros e já teve que fazer parte da sua primeira votação em plenário.

“Estou aprendendo muita coisa. Cheguei em meio a uma votação de pautas importantes. Minha mãe é servidora pública. E apesar de ser governista, vejo ela falando sobre a situação. Gosto demais da conta do governador Romeu Zema, não existe governo perfeito. Retrovisor é feito para isso”, afirma ele.

Questionado sobre as futuras pautas, o deputado afirmou que vai defender a saúde com foco em investimentos para a construção dos hospitais regionais de Governador Valadares (Rio Doce) e de Teófilo Otoni (Mucuri) e buscar oportunidades para o desenvolvimento econômico dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. “Os mineiros podem contar comigo, vou trabalhar intensamente para ficar do lado de todos os mineiros e mineiras”, seguiu.

Morador de Teófilo Otoni e nascido em Itambacuri (Vale do Rio Doce), o parlamentar já está de malas prontas para Belo Horizonte. Casado, ele tem um filho de 1 ano e 7 meses. “É a coisa mais linda do mundo, sô”, brincou com a reportagem.

Ali se junta a Amanda Teixeira Dias, que chega na ALMG na próxima terça-feira (11/6). A jovem de 28 anos é suplente da deputada Alê Portela, que deixa o cargo para assumir vaga no governo Romeu Zema.

O deputado teve 17.326 votos nas eleições de 2022 e assume pela primeira vez um cargo público.





Queda

O deputado estadual Noraldino Júnior se afastou da Assembleia Legislativa por 120 dias depois de sofrer um acidente no Rio Grande do Sul. Noraldino teve uma queda de um telhado durante o resgate de um cão.

Durante sua ida para o Rio Grande do Sul para levar doações, o deputado acabou caindo do telhado de uma residência, ao tentar apoiar durante a queda, forçou os ombros e também bateu a perna. Noraldino já passou por uma cirurgia no joelho e seu estado de saúde é estável.