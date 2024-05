O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) segue internacionalizando os seus tweets. O alvo desta terça-feira (28/5) foi o ator americano Robert De Niro, que foi criticado por Nikolas, em inglês, por suas contundentes críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O deputao bolsonarista fez uma postagem em inglês relembrando falas do filme "Entrando Numa Fria" (Meet the Parents), que também tem em seu elenco Ben Stiller e Owen Wilson.

I thought Jack Byrnes was a human lie detector but he's actually lying for the Biden-Harris campaign. Just kick De Niro out of the circle of trust. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 28, 2024

"Achei que Jack Byrnes fosse um detector de mentiras humano, mas na verdade ele está mentindo pela campanha Biden-Harris. Basta expulsar De Niro do círculo de confiança", escreveu o parlamentar.





O Jack Byrnes citado é um personagem interpretado por De Niro no longa metragem, em que ele é um agente aposentado da CIA e especialista em interrogatórios. No filme, as pessoas que mentem são "expulsas do círculo de confiança".

Durante o julgamento de Trump, em Nova York, no qual é acusado de alterar registros contábeis para ocultar pagamento a uma atriz pornô, durante a campanha eleitoral de 2016, De Niro criticou o ex-presidente.

“Quando Trump concorreu em 2016, foi como uma piada. Temos uma segunda chance e agora ninguém está rindo. Este é o momento de detê-lo”, declarou Robert De Niro, em frente ao tribunal de Nova York nesta terça (28/5).



O ator disse ainda que Trump é um "palhaço perigoso" e "tirano". No momento da fala, o ator estava em meio a militantes favoráveis ao ex-presidente. De Niro assumiu uma posição central na campanha de reeleição de Joe Biden e Kamala Haris

Nascido em Nova York, De Niro, 80, é um dos atores mais famosos do mundo, tendo ganho duas estátuetas do Oscar, por "Touro Indomável" e "O Poderoso Chefão II"; dois Globos de Ouro e um Leão de Ouro, do Festival de Veneza. Em sua filmografia, estão clássicos como "Táxi Driver", "O Rei da Comédia", "Bons Companheiros"; e os mais recentes "O Irlandês" e "Coringa".