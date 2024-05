O deputado federal Zacharias Calil (União Brasil-GO) subiu nesta terça-feira (28/5) ao plenário da Câmara dos Deputados, junto com outros deputados bolsonaristas, com uma barriga falsa para simular um suposto aborto.

O objetivo do parlamentar, que é médico, é criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de suspender uma resolução do Conselho Federal de Medicina que visa dificultar que vítimas de estupro tenham acesso a aborto após 22 semanas da violação.

“Isso é feticídio. Nós não podemos permitir que isso aconteça com nossas crianças. Isso é proibido no Conselho Federal de veterinários, em animais, isso é proibido na pena de morte”, disse o político goiano.

Ele ainda sugeriu que, após o nascimento fruto do estupro, seja colocada para adoção. “O pessoal critica, mas nós temos a adoção. Pode levar a gestação até o final. Existe uma fila de adoção."

Leia também: Conheça as leis sobre o aborto no mundo. Em 67 países, decisão é da mulher

No caso de gravidez decorrente de violência sexual, a legislação brasileira não determina prazo legal para a realização da interrupção.

O CFM entrou com um recurso contra a decisão que suspendeu a sua resolução.