Com 336 votos a favor e 120 contrários, o plenário da Câmara aprovou na noite desta terça-feira (21/5) o projeto que prevê uma série de punições para invasores de propriedades rurais e também de imóveis urbanos. A proposta impede quem cometeu este tipo de infração de receber auxílios e benefícios de programas do governo federal, como o Bolsa Família, além de não poder tomar posse em cargos ou funções públicas.

Leia também: RS: Correios arrecadam mais de 15 mil toneladas de donativos

O projeto, de autoria do deputado Marcos Pollon (PL-MS), principal representante dos CACs (colecionador, atirador e caçador) no Congresso Nacional, atinge diretamente as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), ligados à esquerda.

O texto foi aprovado graças à união das bancadas do agronegócio, de bolsonaristas e parlamentares do Centrão. Incluir o projeto na pauta foi um compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com esses segmentos.

O texto agora vai ao Senado e, se aprovado, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.