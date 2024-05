A empresa EPR, concessionária que explora três lotes de rodovias em Minas Gerais, localizados no Triângulo e no Sul do estado, informou nessa quarta-feira (15/5) que as obras emergenciais para recuperação da BR-365, castigadas pelas chuvas de março, serão concluídas até o fim deste mês.

Segundo a empresa, foram intensificadas frentes de recapeamento com massa asfáltica e microrrevestimento. Antes, já havia sido feita uma operação tapa-buracos na estrada, que liga Uberlândia a Patrocínio.

“A concessionária atuou de forma enérgica desde a ocorrência (chuvas), mobilizando equipes adicionais, a fim de restabelecer as condições de conforto e segurança que o usuário já estava acostumado em função dos investimentos anteriores realizados”, afirmou o diretor-presidente da EPR Triângulo, Diogo Santiago.

Segundo ele, apenas em 2023, foram investidos nas vias R$ 640 milhões no Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Santiago também afirma que outro problema que existia na BR-365, além do pavimento, era a falta de assistência ao motorista que trafegava na rodovia, com registro de altos índices de acidentes e ausência de socorro mecânico e atendimento pré-hospitalar.

“Atualmente, disponibilizamos serviços 24 horas, como: socorro mecânico, ambulâncias de resgate, caminhões para combate a incêndios, bases de apoio aos usuários e um centro operacional que controla todos esses acionamentos”, assegura. Desde que iniciou essa operação, a concessionária, segundo ele, já realizou mais de 17 mil atendimentos na região.

Em relação aos trechos de rodovia que opera no Triângulo, a empresa informa que vem cumprindo suas obrigações previstas nos contratos de concessão, assinado em novembro de 2022 e com validade por 30 anos. No primeiro ano de concessão, de acordo com a EPR, coube à concessionária realizar a manutenção das estradas, com limpeza de vegetação, correções no pavimento, drenagem das vias, revitalização da sinalização, ampliando a segurança viária em toda a extensão da malha concedida.

O contrato prevê um investimento de R$ 3,2 bilhões em duplicações, terceiras faixas, acostamentos, melhorias de acessos e adequações de pontes e viadutos. Essas intervenções devem ser iniciadas a partir do terceiro ano de trabalho. Outros R$ 2,6 bilhões deverão ser investidos em serviços operacionais aos usuários, que já estão em vigor.

BR-040

Também vencedora da concessão da BR-040, no trecho que liga BH a Juiz de Fora, a empresa, que deve começar a explorar o pedágio a partir de julho, afirma que a tarifa será a mesma estipulada pelo processo licitatório, R$ 12,17, mas que os usuários frequentes terão descontos progressivos que podem chegar até 70% na 30ª viagem.

Segundo Santiago, na BR-040 serão feitas “melhorias imediatas”, como adequação e complementos de sinalização horizontal e vertical, iluminação de trechos críticos, além de limpezas e atividades de correções.

“Ao longo do primeiro ano estão previstas intervenções de segurança no pavimento, recuperação dos elementos de segurança das pistas, adequação da drenagem existente, conservação da faixa de domínio, adequação das instalações operacionais, bem como recuperação de pontes, viadutos e passarelas existentes e de passivos ambientais”.