Após impasse, empreiteira inicia intervenções para liberar BR-365

A empreiteira começou o serviço nesta sexta-feira (18/02). A primeira etapa foi desviar o cabo de fibra ótica que passa nas margens da rodovia. (foto: Divulgação (DNIT)) O impasse que envolve a recuperação do km 428 da BR-365, entre Patos de Minas e Guimarânia, interior do estado, parece ter chegado ao fim. A empreiteira contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) começou a trabalhar nesta sexta-feira (18/02). Intervenções na Ponte dos Vieiras se iniciam neste sábado (19) e devem ser concluídas em até quatro dias. O trânsito segue totalmente interditado.

A interdição aconteceu no domingo (13/02) quando os engenheiros do DNIT verificaram que a erosão tinha aumentado e causa risco de desabamento. Durante a semana, houve um impasse entre a prefeitura de Patos de Minas, que se ofereceu para recuperar a ponte, e o DNIT.

Na quarta-feira (16), o DNIT, em Belo Horizonte, negou a autorização para que o executivo municipal executasse o serviço. Já na manhã de quinta-feira (17), uma nova ordem, desta vez do DNIT de Uberlândia, autorizou a prefeitura a reparar o trecho. O maquinário foi novamente enviado. No mesmo dia, no final da tarde, a direção-geral do DNIT, em Brasília, ordenou que as equipes do município recuassem.

No despacho da direção-geral do DNIT, ficou definido que uma empreiteira faria as obras. Na tarde desta sexta-feira (18), a empreiteira começou a desviar o cabo de fibra ótica, que passa ao lado da rodovia, e informou que os reparos se iniciam oficialmente na manhã de sábado (19). A previsão é que sejam concluídos em até quatro dias.

A BR-365 é a principal via de acesso do Sudeste para o Nordeste do Brasil. Além disso é usada diariamente por centenas de moradores de Patos de Minas que se deslocam para trabalhar na área rural e nos municípios vizinhos, como Guimarânia e Patrocínio.

Para reduzir os impactos, as empresas adotaram a baldeação. Foram contratados vários ônibus. Os trabalhadores são levados até a ponte, desembarcam, atravessam a pé e na sequência seguem viagem em outro veículo.

Segundo o DNIT, as obras começaram às 8h de sábado (19/02), após a travessia dos trabalhadores. Uma passarela móvel será colocada em dois períodos do dia, no início da manhã e no final da tarde (horários a serem definidos) para permitir a passagem durante as obras. Nos demais períodos do dia será proibido a travessia de pedestres.