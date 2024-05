Nesta quarta-feira (15/5), durante pauta da Comissão de Educação, parlamentares prestaram homenagem à deputada Amália Barros (PL-MT), que morreu no último domingo aos 39 anos. A homenagem feita pelo presidente da comissão, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ocorreu na abertura da sessão.

É muito estranho porque eu nunca tinha perdido alguém com quem eu trabalhava, e me parece que o sentimento que fica é que daqui a pouco andarei por esses corredores e encontrarei ela", confessou Nikolas. "De fato a morte é uma intrusa em nossas vidas e nós temos dificuldade de lidar com ela".

O parlamentar leu um texto em homenagem à Amália, onde destacou a luta da deputada pelo direito de pessoas com visão monocular. Em seguida, os presentes fizeram um minuto de silêncio, alguns deles cobrindo um dos olhos, gesto que era marca da deputada.

Vice-presidente do PL Mulher, Amália ficou conhecida no ano passado durante ato com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Na ocasião, Michelle pediu que Amália tirasse a prótese que utilizava no olho esquerdo antes de discurso.