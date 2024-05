José Luiz Datena deu sinal verde ao PSDB para que ele seja o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo na eleição de outubro. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo O Globo.



Datena se filiou à sigla no fim da janela partidária, em 4 de abril deste ano. Anteriormente, ele estava no PSB e era cotado para ser vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral, que também esteve no evento. Com a filiação, o PSDB é a 11ª legenda que Datena já foi filiado desde 1992.

O apresentador já fez parte de partidos como PT, o PP de Paulo Maluf, o antigo DEM e do novo União Brasil, além de PSC, PDT e MDB. Há pelo menos uma década que o ex-locutor de Ribeirão Preto ensaia voo na política, mas desiste de última hora das candidaturas.

A decisão da candidatura partiu pelo grupo político liderado pelo mineiro Aécio Neves (PSDB). Segundo o Estadão, os tucanos enxergam a eleição paulistana como estratégica para a legenda se recolocar como oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).