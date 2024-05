Naime está preso no batalhão da PMDF no Complexo Penitenciário da Papuda. O oficial cumpre prisão preventiva desde fevereiro do ano passado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória ao coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Eduardo Naime. O oficial estava preso desde fevereiro do ano passado.

O oficial estava preso desde fevereiro do ano passado. Naime estava preso em decorrências das investigações do 8 de Janeiro. O coronel passará a cumprir medidas cautelares, assim como outros PMs soltos por Moraes, como a proibição de se ausentar do DF e recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana.

Além disso, Naime deverá utilizar tornozeleira eletrônica e, para ter não ter a liberdade suspensa, terá que comparecer todas as segundas-feiras no Juízo da Vara de Execuções Penais do DF.

Moraes determinou, ainda, a proibição de Naime em se ausentar do país e a suspensão imediata do porte de arma de fogo, além da proibição de se comunicar com outros envolvidos.

O coronel é réu desde janeiro pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e por infringir a Lei Orgânica e o Regimento Interno da PM.