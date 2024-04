CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em Curitiba, ao menos oito partidos já sinalizaram que podem ter candidatos próprios para a eleição à prefeitura, em outubro. Dentro de algumas siglas, porém, como PT e PL, mais de um filiado se apresentou para a disputa.





O grupo que hoje comanda a prefeitura já definiu o nome de Eduardo Pimentel (PSD) para o pleito - ele é o atual vice-prefeito e também foi nomeado secretário de Cidades no governo do Paraná, na gestão do aliado Ratinho Junior (PSD). O atual prefeito é Rafael Greca (PSD), que conclui o segundo mandato consecutivo.





Para enfrentar a máquina municipal e estadual, partidos de esquerda estudam a possibilidade de uma aliança em torno do nome do deputado federal Luciano Ducci, que é pré-candidato pelo PSB. O nome, contudo, enfrenta resistência entre petistas locais, pelos laços do passado com o PSDB - ele foi vice-prefeito do tucano Beto Richa.





Na hipótese de candidatura própria, o PT tem Carol Dartora e Zeca Dirceu, ambos deputados federais. Já o PDT trabalha com a pré-candidatura do deputado estadual Jorge Brand, o Goura, adversário de Greca na eleição de 2020. Goura, contudo, também pode integrar uma eventual frente ampla de esquerda.





Dentro do PL, dois representantes do bolsonarismo em Curitiba se apresentam como pré-candidatos - o ex-deputado federal Paulo Martins e o deputado estadual Ricardo Arruda.





Quem tentou migrar para o PL para dar mais suporte financeiro à campanha foi Richa, que agora segue como pré-candidato pelo PSDB. Ele, que além de governador já foi prefeito de Curitiba, não recebeu aval da cúpula nacional tucana para deixar a legenda, o que traria riscos ao mandato na Câmara.





Ainda dentro do campo da direita, o cenário pré-eleitoral também traz o nome do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que se apresenta como pré-candidato pelo Novo, embora possa ter seu registro indeferido. Ele teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no ano passado.





No União Brasil, o pré-candidato é o deputado estadual Ney Leprevost, que chegou a disputar o segundo turno com Greca em 2016.







PRÉ-CANDIDATOS À PREFEITURA DE CURITIBA





Eduardo Pimentel (PSD)





Beto Richa (PSDB)





Carol Dartora ou Zeca Dirceu (PT)





Deltan Dallagnol (Novo)





Goura (PDT)





Luciano Ducci (PSB)





Ney Leprevost (União Brasil)





Paulo Martins ou Ricardo Arruda (PL)