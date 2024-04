Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de evento da Embraer em São José dos Campos, no interior de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu nesta sexta-feira (26/4) que o arroz estava caro no Brasil e disse que o Governo Federal vacilou em não ter importado o produto da Venezuela, com o objetivo de evitar o aumento do preço.

O discurso do presidente ocorreu na fábrica da Embraer em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Pela manhã, ele esteve em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na inauguração de uma fábrica para produção de insulina.

"O arroz e o feijão estavam meio caros. Por isso, tem muita gente zangada. É que diminuíram nossa área plantada, e demos uma vacilada, porque deveríamos ter importado arroz mais barato da Venezuela", ponderou.

Lula também afirmou que o salário teve aumento real, que a inflação está reduzindo e elogiou os esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), para a aprovação da Reforma Tributária, que foi entregue ao Congresso nesta semana.