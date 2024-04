A terceira passagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Minas Gerais neste mandato foi marcada por momentos emocionados do Presidente da República. O petista participa de inauguração de fábrica de insulina em Nova Lima na manhã desta sexta-feira (26/4) e aproveitou a oportunidade para exaltar o amigo e seu ex-ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia.

Mares Guia discursou antes de Lula no evento de inauguração de planta industrial da Biomm, empresa da qual é membro do conselho. O empresário falou por cerca de 40 minutos destacando o papel de sua família na indústria e relembrando a relação com os irmãos. Durante o discurso, Lula ficou visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos.

Em sua vez ao microfone, Lula iniciou o discurso relembrando sua relação com a família Mares Guia. Ele classificou a inauguração da Biomm como "mais que uma fábrica, mas a consolidação de um sonho". O presidente voltou a se emocionar ao lembrar, com a voz embargada, de sua bisneta Analua, que é diabética aos sete anos de idade.

Walfrido consola Lula, emocionado ao se lembrar da bisneta diabética, durante discurso na Biomm, empresa que vai retomar produção de insulina glargina no país Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

A Biomm pretende retomar a fabricação de insulina glargina em território nacional após 23 anos de interrupção. O país hoje importa 100% do medicamento da China.

O discurso de Lula ainda permeou elogios ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à equipe de Fernando Haddad (PT-SP), ministro da Fazenda presente no evento. Segundo o presidente, o time do correlogionário merece o Prêmio Nobel de Economia pelo trabalho realizado no governo.

Ao encerrar sua participação, Lula retomou sua exaltação aos Mares Guia e finalizou o discurso abraçado a Walfrido e dizendo em lágrimas que o amigo é "mais que um irmão, é um companheiro que me arrependo de ter conhecido depois dos 50 anos".

Além de Haddad, acompanharam Lula as ministras da Saúde, Nisia Trindade; e da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB); e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); e Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP).