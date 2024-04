O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AP), chamou o influencer Felipe Neto de "mal educado" após ser chamado de "excrementíssimo" pelo youtuber. Nessa quinta-feira (25/4), Felipe Neto se explicou, afirmando que usou a expressão de forma "jocosa", sem intenção de ferir a honra do parlamentar. Lira, por outro lado, rebateu, alegando que a fala foi usada para escrachá-lo e ganhar e likes.

Em uma publicação feita no X (antigo Twitter), na madrugada desta sexta-feira (26/4), Lira ainda pontua que a fala de Felipe Neto não pode ser confundida com "liberdade de expressão". "Uma crítica constante sobre as redes sociais é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que a utilizam. Confunde-se liberdade de expressão com o direito a ofender, difamar e injuriar. Foi o que fez o sr Felipe Neto em seminário na Câmara, meio público para o bom debate mas que ele usou para escrachar e ganhar mídia e likes. Isso não é liberdade de expressão. É ser mal educado", criticou o presidente da Câmara dos Deputados.



Entenda o caso

Na última terça-feira (23/4), o youtuber Felipe Neto se referiu ao parlamentar como "excrementíssimo" durante um simpósio realizado na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o influencer criticava o engavetamento do PL das Fake News. Lira denunciou o youtuber à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados pelo crime de injúria.

Em redes sociais, Felipe Neto se queixou e disse ter achado curiosa a posição de Lira, já que na quinta-feira (25/4) ele disse, em entrevista a GloboNews, que "parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que ministro é isso ou aquilo, na CPI, é exagerar um pouco". Neto aproveitou para justificar sua fala e esclarecer sua opinião sobre o parlamentar.

"Não tenho opinião sobre a pessoa Arthur Lira, não o conheço. Como parlamentar, minha opinião é clara: suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Minha intenção, ao citar 'excrementíssimo', foi claramente fazer piada com a palavra 'excelentíssimo', uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra", escreveu.

Neto disse que já sofreu outras tentativas de silenciamento, "inclusive pela família Bolsonaro", e disse que seguirá "enfrentando toda essa turma".