Deputada federal já se posicionou diversas vezes contra a vacinação da COVID-19, mas cobra imunizantes do governo federal

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) criticou o governo Lula por atrasar a compra de vacinas contra a covid-19. Zambelli, que durante o governo Bolsonaro não apoiou a vacinação justamente durante o pico da doença no país, agora cobra a chegada dos imunizantes.

As críticas de Zambelli foram publicadas no X (antigo Twitter), nessa quinta-feira (25/4), junto com uma matéria da revista Veja, que noticiava o atraso na compra de vacinas. A notícia também informava que o atraso está afetando a imunização da população.

"Por onde andam os "vacinalovers"? Agora imaginem a gritaria se fosse no Governo Bolsonaro...", escreveu Zambelli.

Durante o Governo Bolsonaro (PL) Zambelli chegou a apresentar um projeto de lei contra a vacinação obrigatória e sempre se posicionou de forma contrária à imunização contra a covid-19, mesmo tendo contraído a doença.