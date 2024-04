O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (26/4), em Nova Lima, na Grande BH, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), merece o prêmio Nobel de Economia pelo programa Acredita, lançado por medida provisória, que visa o estimular o mercado de crédito para beneficiários de programas sociais e também para investimentos estrangeiros.

"Se tiver outro prêmio de economia (...) você também vai ganhar com a sua equipe, o prêmio da economia. Então, quem disputa o prêmio da economia já está devendo dois prêmios para você. Você não foi indicado ainda, mas quem sabe algum dia", afirmou Lula.

Segundo ele, "nunca antes na história do Brasil" se ofereceu tanta oportunidade de crédito. "Tem crédito para o catador de material reciclado, tem crédito para pequena produtora rural, tem crédito para pequena artesã, tem crédito para habitação para pessoas com mais, as pessoas que estão acima de um cargo único podem financiar a casa".

O prêmio Nobel é uma das principais premiações mundiais para reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade.

O presidente participou nesta manhã da inauguração de uma planta industrial que retomará a produção de insulina glargina no país.