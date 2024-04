Presidente do TJPE Paes Barreto diz que Recife terá Calçada da Fama do Poder Judiciário e comparou com as que existem em Hollywood e no Maracanã, para atores e jogadores de futebol

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), o desembargador Ricardo Paes Barreto, afirmou que vai ser implantada a "Calçada da Fama" do judiciário local. Ele afirmou que as mãos de todos os presidente do tribunal que estiverem vivos e que todos que saírem do cargo terão seus moldes colocados em frente ao TJ.

"Está em implantação a Calçada da Fama do Poder Judiciário. Que a gente só via em Hollywood, Maracanã, nós vamos fazer", afirmou o jurista em entrevista a um programa de TV pernambucano.





Paes Barreto assumiu o cargo de presidente do TJ-PE para o biênio 2024-2026 em fevereiro. Ele alegou que a iniciativa será uma "atração muito bonita para os turistas" que visitam Recife.

"Ao invés de ser os pés, vamos fazer as mãos de todos os presidentes que estão vivos, hoje são 17, e na medida que os presidentes forem saindo eles vão fazer o molde da mão com a assinatura, nome e ano será na frente do tribunal. Será uma atração muito bonita para turistas, juristas, todos que visitam nossa cidade", concluiu.

No ano passado, quando o órgão ainda era presidido pelo desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, vários servidores de cerca de 40 comarcas do Estado chegaram a aprovar greve, entre as pautas estava a falta de valorização dos funcionários públicos.