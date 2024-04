Mesmo com diferenças ideológicas evidentes, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No primeiro café com jornalistas depois de 6 anos à frente do governo mineiro, Zema avaliou a relação dele com o petista como "positiva" e afirmou que o ministro "está segurando a barra" quando a questão são as "gastanças" desenfreadas do governo federal.

Apesar de deixar claro que não compactua com as ações do governo chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva, a quem ele chamou de "adversário ideológico", o governador disse ter bom diálogo com o ministro da Fazenda. Na avaliação de Zema, Haddad cumpre o papel designado de chefe da pasta econômica. Os dois se aproximaram nos últimos meses depois que o ministro resolveu pautar a questão da dívida mineira.

Haddad chegou a defender publicamente o controle dos gastos públicos para garantir o crescimento econômico no Brasil, fato que levou o governador de Minas a elogiá-lo.

Romeu Zema recebeu jornalistas dos veículos mineiros na sede do BDMG. Não foi permitida a entrada de câmeras ou gravadores. Em um papo descontraído, abordou a questão da dívida mineira e outros assuntos, como seu protagonismo dentro do Novo, planos para 2026, relação com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).