Presidente Lula participa do café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto

O café da manhã do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a imprensa, em Brasília, começou com uma cobrança à imprensa.

O ministro da Secom, Paulo Pimenta, reclamou que a imprensa deu destaque para a fala de Lula pedindo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixasse de ler um livro para articular politicamente com o Congresso.



Disse que era uma brincadeira de Lula e que a imprensa preferiu dar destaque para isso em vez do lançamento do programa Acredita.

Lula, por sua vez, adotou um tom mais ameno nas críticas. "A lição que aprendemos [em um encontro com jornalistas no passado] é que se a gente não quiser manchete negativa, a gente não tem que dar pretexto para que as pessoas façam as manchetes. É preciso que a gente pense nas coisas que a gente fala."

