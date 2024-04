Ao ser questionado sobre a conversa que teve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não era obrigado a revelar o assunto. No café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), na manhã desta terça-feira (23/4), Lula disse que teve apenas uma conversa com o presidente da Câmara e não uma reunião política.

"Olha, se eu fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria com a imprensa. Não seria simples assim? Eu comunicaria à imprensa que eu faria uma reunião com o Lira. E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês. O assunto, o resultado da nossa conversa. Eu tive uma conversa com Lira. Eu não tive reunião com o Lira. É diferente de uma reunião, porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o líder do Congresso Nacional, para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara", disse Lula.