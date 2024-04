Presidente Lula participa do café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou, na manhã desta terça-feira (23/4), as avaliações negativas do seu terceiro mandato. Em um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o petista afirmou que as avaliações negativas se referem às expectativas que a população tem com os planos de governo prometidos durante a campanha eleitoral. Para o presidente, é normal que o primeiro ano de mandato tenha avaliações mais baixas e isso não o incomoda.

Apesar disso, Lula reafirma seu compromisso de cumprir com as promessas de campanha. "Qualquer político que tiver preocupação com pesquisa no começo do seu mandato, definitivamente ele não está preparado para ser político. Eu tenho clareza de todas as coisas que eu prometi para o povo brasileiro, e todas as coisas que eu disse que ia fazer, e todas as coisas que eu vou fazer, certamente. Quando sai uma pesquisa no primeiro ano de mandato, é normal que a expectativa, sabe, que não foi atendida, gere um mau humor na sociedade", disse o presidente Lula.

"Eu sei que nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo, tudo isso está acontecendo. Eu não esqueci da cervejinha, da picanha. E o preço da carne já baixou, e muito, e tem que baixar mais, muito mais. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta salário do povo. É a forma de você permitir que as pessoas tenham acesso as coisas. E tudo isso está no nosso programa", continuou.

Para o presidente Lula, a avaliação do governo irá melhorar quando os projetos do governo estiverem concluídos. "No momento que as coisas começarem a acontecer, o povo vai fazer a avaliação correta. As pessoas podem não gostar de um presidente, mas as pessoas podem gostar da política que está sendo colocada em prática no país", disse.