O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúnem-se nesta segunda-feira (22/4) para finalizar a proposta de regulamentação da reforma tributária. Haddad comentou sobre o encontro durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, após anúncio do Programa Acredita.

A reunião consta na agenda oficial de Lula às 17h, também com a presença do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e do secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy. Haddad falou brevemente sobre a reunião ao pedir licença para sair da coletiva.

"A gente tem ainda um despacho com o presidente Lula hoje para terminar os últimos detalhes da regulamentação da reforma tributária, e eu não tenho como pular essa etapa porque a Câmara está, com razão, pedindo o texto", explicou.

Prazo curto



Parlamentares reclamam da demora do governo para apresentar uma proposta de regulamentação da reforma, aprovada no ano passado. A expectativa é de que a proposta seja enviada ainda nesta semana ao Parlamento, segundo disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em entrevista à CNN.

A maior preocupação é com o curto prazo para votação, considerando as eleições municipais em outubro. Após o recesso no meio do ano, a atividade parlamentar no Congresso costuma ser praticamente nula.