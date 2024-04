O ministro do Turismo e presidente Estadual do União Brasil no Pará, Celso Sabino (União Brasil), afirmou nesta segunda-feira (22/4) que a sede local do partido no Bairro Campina, em Belém, foi alvo de um ataque a tiros. Ele relatou que denunciou o caso à Polícia Federal (PF) e classificou o ato como um "atentado contra a democracia". Ao menos três marcas de tiros foram encontradas, sendo duas em uma parede e outra em uma das janelas.

"O Diretório Estadual do União Brasil, em Belém do Pará, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (22/4). A sede do Partido, localizada à Rua Ferreira Cantão, no Bairro Campina, amanheceu com marcas de tiros nas janelas. A Polícia Federal já foi acionada para dar início às investigações sobre autoria e motivação deste ato que atenta não apenas contra a segurança dos cidadãos, mas contra a democracia", apontou.

"O União Brasil segue firme nas suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento Econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros", finalizou a nota divulgada por Sabino.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o caso foi registrado e está sendo investigado pela delegacia do Comércio.

Essa é a segunda ocorrência envolvendo o partido. Em março, duas casas da família do presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, foram incendiadas na praia de Toquinho, em Pernambuco.