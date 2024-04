"Quero só distância das eleições municipais", disse o governador Romeu Zema (Novo) ao ser questionado sobre o pleito deste ano. O chefe mineiro tomou café com jornalistas na manhã desta terça-feira (23/4) e falou um pouco sobre as ambições do partido Novo. Segundo ele, apesar de ser governador e o nome com mais relevância dentro da legenda, ele não pisará em nenhum palanque eleitoral.

A decisão só será tomada em segundo turno, caso exista uma disputa muito polarizada entre direita e esquerda. Durante toda a conversa com jornalistas, o governador deixou claro que, quando o assunto é política, ele prefere a gestão.

Em Belo Horizonte, o Novo lançou a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, como pré-candidata a prefeita. Ela já demonstrou publicamente o interesse de ter Zema no palanque. Apesar disso, Zema deu a entender que Luísa não deve nem ao menos concorrer ao cargo. Para o governador, é provável que ela seja vice em uma chapa mais à direita.

Luísa é cotada pelo deputado estadual Bruno Engler (PL), pré-candidato à PBH. Ele não esconde a intenção de ter a secretária ao seu lado, mirando também o apoio do governador mineiro.

Romeu Zema recebeu jornalistas dos veículos mineiros na sede do BDMG. Não foi permitida a entrada de câmeras ou gravadores. Em um papo descontraído, abordou a questão da dívida mineira e outros assuntos, como seu protagonismo dentro do Novo, planos para 2026, relação com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).