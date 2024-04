Acontece nessa terça-feira (16/4), uma nova audiência pública na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para debater o estudo técnico que aponta os prejuízos da realização da prova da Stock Car nas atividades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





A audiência está marcada para às 9h30 e é uma iniciativa da presidente da Comissão, a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT). Segundo o relatório feito pelos parlamentares, a Stock Car não pode ser realizada nas imediações da universidade porque vai comprometer atividades fundamentais, como as pesquisas científicas.

A Prefeitura de Belo Horizonte fechou um acordo com a empresa organizadora da competição para que a capital receba, por cinco anos consecutivos, uma edição anual da corrida. Para isso, intervenções deveriam ser feitas nos arredores do Mineirão, sendo necessário derrubar mais de 60 árvores, a maioria delas saudável.

A derrubada das árvores aconteceu em 28 de fevereiro, já sob protesto de manifestantes no local, que questionavam a realização do evento naquela localização. Como resposta, a PBH afirmou que já fez o replantio dessas árvores e que fará de mais outras centenas de mudas ao longo dos próximos anos.

Posteriormente, a UFMG também se posicionou oficialmente contra a realização do evento na Pampulha. A universidade alega que sofrerá impactos significativos, sobretudo para animais que estão no Hospital Veterinário, por causa do barulho, e para o acesso ao campus.



Danos irremediáveis

De acordo com Beatriz Cerqueira, na terça-feira, será debatido o relatório apresentado pelos deputados - que chegaram a fazer uma visita técnica na UFMG - e constataram que a Stock Car pode trazer danos “irreparáveis e irremediáveis” ao local.

“Portanto, apelamos aos organizadores, assim como à Prefeitura, que estudem outro local e façam esse empreendimento em outro lugar.”





De acordo com a deputada, a capital mineira corre o risco de ter prejuízos em relação a pesquisas, a vacinas, ao avanço significativos na área da ciência no enfrentamento ao câncer, e em uma série de vacinas.“Todo o nosso relatório demonstra com exatidão e com informações técnicas esses prejuízos. Por isso, a recomendação da Comissão de Educação para a alteração do local desse empreendimento.”

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia Guilherme Bergamini/ALMG

No texto, os parlamentares apontam que o Biotério Central da Universidade, as demais atividades pedagógicas da Federal, a Estação Ecológica, o Centro Esportivo Universitário teriam danos posteriores ao evento.

No caso do Biotério Central, anualmente mais de 23 mil roedores padronizados são usados para pesquisas científicas, como teste de vacinas, remédios e tratamentos para uma infinidade de doenças, como a COVID-19, dengue, malária, leishmaniose, hanseníase, Alzheimer e diversos tipos de câncer. Com a realização da prova, os roedores ficam bastante sensíveis a ruídos e vibrações, que com o barulho da corrida chegam aos 110 decibéis.

Já no caso do Hospital Universitário, o barulho dos carros afetaria os animais sensíveis à poluição sonora, como cavalos e peixes. O Centro Esportivo Universitário o Centro de Treinamento Esportivo seriam isolados, assim impossibilitando o acesso da comunidade e dos atletas que usam o espaço. Há ainda a Estação Ecológica, uma das maiores áreas verdes de BH e refúgio de macacos, raposas e outros animais silvestres que, com o barulho, podem fugir para as avenidas no entorno e assim provocar acidentes nas vias.

“O que nós queremos? Assistir a carros correndo ou ter vacinas? Você quer uma corrida de Stock Car em Belo Horizonte ou quer avançar na detecção mais precoce e em tratamentos mais eficazes contra o câncer? Você acha importante ter uma vacina contra a covid, contra a dengue, que nós corremos o risco de não ter se esse evento acontecer? São perguntas que jamais imaginei que pudessem ser feitas para a sociedade”

argumenta a deputada Beatriz Cerqueira.



Abertura do segundo lote

Mesmo com a investida dos parlamentares, está esgotado o primeiro lote de ingressos para o evento BH Stock Festival e a etapa da Stock Car em Belo Horizonte. Todos os bilhetes foram comercializados entre segunda-feira (8) e esta quarta-feira (10).

O segundo lote ficará disponível para venda hoje, segunda-feira (15), a partir das 16h (de Brasília), na plataforma Sympla.

O evento será realizado entre os dias 15 e 18 de agosto, e contempla a corrida de Stock Car, um festival gastronômico e uma série de eventos na esplanada do Mineirão. A expectativa é que 80 mil pessoas participem da festa.