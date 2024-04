O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu que irá pagar a dívida de R$ 360 mil do filho 04, Jair Renan, com o banco Santander. O imbróglio corre na 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Brasília.

A reportagem ouviu interlocutores do ex-presidente, que externou a aliados o incômodo com a situação do filho. Recentemente, a instituição bancária protocolou um pedido na Justiça do DF para que Jair Renan fosse alvo de apreensão de bens para pagar os valores. A informação também foi confirmada pelos advogados de Bolsonaro.

Dentro da ação, além de Jair Renan, a ex-empresa dele, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, estava inserida no processo. Inicialmente, o valor a ser pago na dívida era de R$ 291 mil, com a promessa de pagamento em 60 vezes, até o ano de 2028. O filho do ex-presidente, no entanto, não depositou nenhuma parcela.

Em decisão proferida em 9 de fevereiro, o juiz João Batista Gonçalves da Silva determinou que o “04” pagasse a dívida em até três dias, após ser intimado nos endereços dele e da empresa por um oficial de Justiça.

Relembre o caso: Jair Renan é intimado a pagar dívida de R$ 360 mil com banco



Réu



A dívida é arrolada na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra Jair Renan. De acordo o órgão, o 04 cometeu os crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso para obter diversos empréstimos bancários.



A fraude da qual Jair Renan é acusado ocorreu entre 2021 e 2022. Ele teria falsificado as relações de faturamento da empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para levantar empréstimos bancários. O faturamento indicado pelo 04 e seu sócio, Maciel Carvalho Rodrigues Medeiros, seria de R$ 4,6 milhões, o que, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), é fraudulento.