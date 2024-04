O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 52% dos mineiros e desaprovado por 47%, revela nova pesquisa da Genial/Quaest.

De acordo com o levantamento, divulgado nesta quinta-feira (11/4), o índice de aprovação e rejeição do petista em Minas Gerais é levemente superior ao do cenário nacional. No país, a aprovação de Lula é de 51% e a desaprovação é de 46%.



Avaliação positiva de Lula em Minas Gerais é de 52% Reprodução/Genial Quaest

O levantamento ainda aponta que, para 34% dos mineiros, o desempenho do governo Lula é positivo, um ponto percentual a menos que na pesquisa nacional. Para 30%, o desempenho é regular, dois pontos percentuais a mais que no cenário nacional. E para 35%, é negativo, um ponto percentual a mais que a percepção nacional.







Economia

De acordo com a pesquisa, a economia do país está melhor para 23% dos mineiros, levando em consideração os últimos doze meses. Para 28%, a situação econômica ficou igual. E 45% acreditaram que a situação piorou.





Pesquisa



Para o levantamento foram realizadas 1.506 entrevistas presenciais entre os dias 04 e 07 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.