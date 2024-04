Sempre às voltas com frases e atitudes polêmicas, em especial durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada federal Carla Zambelli (PL/SP) resolveu dar uma trégua no embate político e soltou a voz no X, antigo twitter.

Em vídeo postado em sua conta na rede social, Zambelli aparece ao lado de amigos e aliados soltando a voz em ‘Evidências’, sucesso na voz dos sertanejos Chitãozinho e Xororó.

Sexta-feira em Bragança Paulista: almoçando com pessoas incríveis e soltando a voz ao som de uma moda sertaneja à capela! ???? Boa noite, pessoal! Amo vocês! ???????? #BragançaPaulista #ModaSertaneja #MomentosInesquecíveis pic.twitter.com/wiqdmCXbEU — Carla Zambelli (@Zambelli2210) April 6, 2024





O vídeo parece sinalizar um refresco para aliados da bolsonarista, acostumados a notícias frequentemente relacionadas a processos diversos na Justiça contra a parlamentar, que enfrenta também ameaça de cassação do mandado na Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar.

Vale lembrar ainda que a deputada compartilhou o vídeo um dia depois de uma notícia positiva. Zambelli ganhou na Justiça um processo contra ela movido pela apresentadora Xuxa Meneghel.

Xuxa foi condenada a pagar R$ 31,3 mil em honorários advocatícios depois de perder uma ação contra Zambelli. A parlamentar foi processada por Xuxa após criticar um livro de temática LGBTQIA+, de autoria da apresentadora, que conta a história de uma recém-nascida que tem duas mães.