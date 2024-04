O Governo de Minas informou, na manhã desta quinta-feira (4/4), que entrará com medidas para garantir o ressarcimento dos recursos para reparação dos elevadores da Cidade Administrativa, sede do governo. A gestão estadual afirma que é necessário o valor de R$ 20 milhões para o conserto dos elevadores.

O governo alega que o problema nos elevadores do prédio tem origem na construção da sede, inaugurada há 14 anos.

"Mantendo a coerência no enfrentamento à corrupção e responsabilização pela prática de atos ilícitos, o Estado não permitirá que este prejuízo chegue aos contribuintes, obrigando as empresas envolvidas, mais uma vez, a ressarcirem o Tesouro Estadual por mais um transtorno causado aos mineiros, como já feito nos acordos de leniência, referentes à construção da Cidade Administrativa, que asseguraram o retorno de R$ 374 milhões para os cofres públicos", disse o governo, em nota.



Cidade Administrativa: empresa será contratada para correção de elevadores



Desde novembro do ano passado, 22 elevadores estão sem operar na Cidade Administrativa. Em novembro de 2023, um servidor de 66 anos morreu após subir 13 andares do prédio Minas, já que os elevadores estariam com uma pane elétrica. À época, os equipamentos já estavam parados há mais de uma semana.



"Além de garantir a realização das intervenções, a Seplag-MG ainda vai entrar com PAP para apurar as irregularidades identificadas preliminarmente no trabalho realizado pelas empresas responsáveis pela construção do complexo", informou o governo.