Os elevadores destinados aos funcionários na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves estão sem operar há mais de uma semana. Atualmente, somente os elevadores executivos, reservados para os secretários, estão em funcionamento.

O problema foi tão significativo que algumas secretarias liberaram os funcionários para trabalharem em casa desde a última segunda-feira (20/11). No entanto, alguns líderes de equipe proibiram essa prática, obrigando os servidores a se deslocarem até o local e subirem os andares pelas escadas.

Embora um aviso na porta dos elevadores tenha indicado uma vistoria marcada para esta segunda-feira (27/11), ela não ocorreu.

Hoje, devido a uma pane elétrica nos elevadores, um servidor do Estado faleceu enquanto subia 13 andares. Segundo informações obtidas pelo Estado de Minas, o servidor trabalhava na Diretoria de Infraestrutura Física e Engenharia da Secretaria de Saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h da manhã no prédio Minas, onde os elevadores não estão funcionando. Ao chegarem, encontraram o homem, de 66 anos, inconsciente e sem respiração. "Os bombeiros realizaram massagens cardíacas no local; no entanto, após as manobras, o óbito foi confirmado por um médico do SAMU", afirmou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

As fontes consultadas pela reportagem indicaram que todos os elevadores destinados aos servidores apresentam problemas elétricos, e somente o elevador privativo do Secretário de Saúde está operante, embora também com falhas. Além disso, há mais quatro elevadores privativos para uso exclusivo das autoridades (secretários).

Em nota, o Governo de Minas informou que o servidor, de 66 anos, foi prontamente atendido por médicos da Secretaria de Saúde, incluindo o Secretário de Saúde, Fábio Bacheretti.

Com relação aos elevadores, o Estado comunicou que a empresa responsável pela manutenção foi acionada e está providenciando um laudo, que deverá ser concluído nos próximos dias.

"O Governo de Minas Gerais presta condolências e se solidariza com os familiares, colegas e amigos de um servidor efetivo de 66 anos, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, que faleceu dentro do prédio Minas nesta segunda-feira (27/11). O servidor teve um mal súbito e foi atendido imediatamente por médicos da SES que estavam no local, inclusive pelo Secretário de Saúde, Fábio Bacheretti, mas não resistiu. As causas e as circunstâncias da morte serão apuradas.

Conforme anteriormente divulgado à imprensa, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informa que foram detectadas falhas no funcionamento de alguns elevadores do prédio Minas, na Cidade Administrativa, no fim da semana passada. Por medida de segurança e precaução, desde então, os demais elevadores de uso comum do prédio foram desligados. Todos os servidores que executam suas atividades no prédio Minas foram autorizados a utilizar os elevadores privativos, que estão liberados e seguem funcionando normalmente. Além disso, desde a semana passada, podem realizar teletrabalho. A empresa responsável pela manutenção dos elevadores foi acionada e está providenciando um laudo, que deverá ficar pronto nos próximos dias", diz a nota enviada para imprensa.