Em evento no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil passa por um “momento delicado” e defendeu o investimento em educação para combater o “negacionismo, ódio e fake news”.

O petista inaugurou o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), nesta terça-feira (2/4).

A cerimônia marcou o início do primeiro período de bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação. Na ocasião, Lula disse que educação “não é privilégio para ricos”, e que o Estado precisa assumir a responsabilidade na questão como meio de garantir o “direito de todos”.

“A escola é, para nós, a garantia não só para quem está estudando, mas para que o pai e a mãe saibam que os filhos deles estão sendo cuidados e vão se tornar pessoas do bem”, disse.

Sem citar seus opositores, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o mandatário afirmou que a boa formação dos jovens é um caminho para garantir cidadania e combater a propagação de mentiras e notícias falsas. O petista também lamentou um “atraso histórico” na educação brasileira e criticou a “elite que dirigia este país”.

“Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, mentira, ódio e fake news como a gente vive hoje. Se não investirmos em educação, estamos dando de graça os nossos jovens para os negacionistas e para o crime organizado”, emendou o presidente.

O IMPA é um instituto financiado pelo governo federal por parceria dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MTCI) e da Educação (MEC).

Segundo o Planalto, serão atendidos 100 alunos no primeiro ano, com 80% das vagas destinadas aos estudantes com melhor desempenho em cinco olimpíadas de conhecimento, como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).