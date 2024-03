Dois dos presos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco foram transferidos da Penitenciária Federal de Brasília na manhã desta quarta-feira (27/3). Domingos e Chiquinho Brazão estão sendo levados para os presídios de Campo Grande e Porto Velho, em um jato da Polícia Federal. Já o delegado Rivaldo Barbosa continuará em Brasília.

Os três foram presos no domingo (24/3) durante operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro após mandado de prisão preventiva expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De lá, eles foram trazidos para Brasília. Agora, Domingos irá para o presídio de Campo Velho e Chiquinho para o de Porto Velho, todos de segurança máxima. O pedido de prisão dos três foi confirmado pela 1ª Turma do STF.

Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e Chiquinho é deputado federal (RJ) e era vereador à época do crime. Já Rivaldo Barbosa é ex-chefe de Polícia Civil do Rio. Nesta terça, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara adiou a votação sobre manter o pedido de prisão do deputado Chiquinho Brazão após parlamentares de centro-direita pedirem vista. Chiquinho foi expulso do União Brasil.



De acordo com as investigações, o assassinato de Marielle Franco foi idealizado pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Rivaldo Barbosa era o responsável por garantir que o crime, cometido há seis anos, não fosse desvendado.