Em discurso na Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (26/3), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as acusações envolvendo a estadia na Embaixada da Hungria, em Brasília. O parlamentar também criticou o vazamento das imagens do ex-presidente e afirmou que tentam "denegrir" e "encarcerar" Jair Bolsonaro sem razão.

Em sua fala, Eduardo relembrou algumas das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o caso da baleia jubarte, das joias sauditas e do cartão de vacina. Neste último, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Já tentaram de tudo para tentar denegrir a imagem do (ex-) presidente Bolsonaro, para tentar encarcerá-lo, fazer qualquer tipo de maldade com ele, que tem o mesmo padrão de vida antes de entrar para a Presidência da República e após quando saiu da Presidência. Tentaram cartão de vacina, joias da Arábia Saudita, ter passado perto de uma baleia. Bolsonaro ficou proibido de ir a cerimônias militares. Ele está proibido de sair do país, pegaram o passaporte dele sem nenhum motivo. E agora que vem à tona o desfecho do caso Marielle Franco, eles tentam agora apagar esse fisco da esquerda (de associar o caso da Marielle Franco ao ex-presidente Jair Bolsonaro), trazendo uma visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando porque essas imagens vieram à tona agora?", questionou Eduardo Bolsonaro.



Sem corrupção, sem assassinato, sem crime, mas é o ex mais perseguido do Brasil.



Até onde vai a loucura esquerdista para encobrir as mazelas que Lula está fazendo com o Brasil? pic.twitter.com/fAdxuE5dO6 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) March 27, 2024

A declaração do parlamentar ocorre após o jornal The New York Times revelar que Jair Bolsonaro ficou hospedado na embaixada após ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal (PF).

Na segunda-feira (25/3), o jornal norte-americano divulgou imagens do interior da embaixada onde Bolsonaro teria buscado asilo quatro dias depois de ter seu passaporte confiscado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas imagens divulgadas pelo jornal americano, o ex-presidente parece ter permanecido na embaixada nos dois dias seguintes, acompanhado por dois seguranças e sendo atendido pelo embaixador húngaro e membros da equipe.

Segundo o jornal, a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando aproveitar sua amizade com um colega líder de extrema direita, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, numa tentativa de evitar o sistema judiciário brasileiro.

O Times analisou imagens de três dias de filmagens de quatro câmeras na Embaixada da Hungria, mostrando que Jair Bolsonaro chegou na tarde do dia 12 de fevereiro e saiu dois dias depois, na tarde de 14 de fevereiro. Durante esse intervalo, ele permaneceu, em grande parte do tempo, fora de vista.



O jornal ainda corroborou as filmagens, comparando-as com imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostram o carro em que o ex-presidente chegou estacionado na entrada em 13 de fevereiro.

Ainda conforme o jornal norte-americano, um oficial da Embaixada da Hungria, que pediu para manter o anonimato, confirmou o plano de hospedar Bolsonaro nas dependências do local.

Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que Bolsonaro foi convidado a se hospedar na embaixada e teve várias conversas com autoridades do país.

“Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news”, escreve a nota assinada pelos advogados Paulo Bueno, Daniel Tesser e Fábio Wajngarten.