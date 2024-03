O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a conclusão do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco revela o “modus operandi” do crime organizado no Rio de Janeiro e sua relação com a política. Neste domingo (24/3), três suspeitos de serem os mandantes do crime foram presos pela Polícia Federal.

Segundo Lewandowski, o relatório da PF está pronto para que o Ministério Público apresente denúncia no Supremo Tribunal Federal (STF). “O que esse relatório e as longas investigações revelam é o modus operandi das milícias do Rio de Janeiro. Bastante sofisticado, complexo, e que se espraia, infelizmente, por todo o estado e em várias atividades”, disse.

O ministro também afirma que o caso é uma espécie de “radiografia” de como operam as milícias e o crime organizado no estado, além da ligação com órgãos políticos e públicos. “Tenho a impressão que a partir deste caso, podemos, talvez, desvendar outros casos ou, pelo menos, seguir o fio de um novelo cuja a dimensão ainda não temos clara”, frisou.

Pela manhã, a operação Murder Inc prendeu preventivamente o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio (TCE) Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Outros 12 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelas autoridades.

A motivação do crime, segundo a PF, é complexa de ser determinada, mas o relatório aponta para a atuação da vereadora na Câmara do Rio em prol de moradias populares e contra o controle mobiliário das milícias. Chiquinho Brazão era vereador na mesma época que Marielle.

Em janeiro, o site The Intercept havia reportado que o ex-policial militar Ronnie Lessa, executor do assassinato, delatou o irmão Domingos como um dos mandates do assassinato. A delação, no entanto, só foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana, em decisão do relator Alexandre de Moraes.

Para a PF, a contribuição do executor do crime foi fundamental para encontrar os mandantes. A corporação afirma que, no momento, as investigações foram encerradas, mas outros desdobramentos com o material coletado podem render um relatório complementar.