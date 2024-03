Tupi FM - Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, comemorou a prisão de três suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Em publicação em rede social neste domingo (24/03), Anielle que é irmã de Marielle, executada a tiros em março de 2018, também agradeceu ao empenho da Polícia Federal, do governo federal, e dos ministérios públicos envolvidos no caso.

“Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?”, escreveu Anielle Franco.

Foram presos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado federal pelo Rio Chiquinho Brazão, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio. Eles já foram encaminhados à Superintendência da PF, na Praça Mauá.

A ação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República cumpre ainda 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos na cidade do Rio de Janeiro.