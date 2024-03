Ministro do STF usou as redes sociais para se manifestar sobre o Caso Marielle

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino se manifestou neste domingo (24/3) sobre a prisão de suspeitos do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco.

"Domingo de Ramos, domingo de celebração da Fé e da Justiça. Livro dos Salmos: 'Ainda que floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados', 'Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro Líbano'", escreveu em sua página nas redes sociais.

Neste domingo (24/3), uma operação conjunta prendeu,três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. O motorista Anderson Gomes também foi executado naquela noite, em 14 de março.

Foram presos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado federal pelo Rio Chiquinho Brazão, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio. Os três serão levados à Superintendência da PF, na Praça Mauá.

A ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República cumpre ainda 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), todos na cidade do Rio de Janeiro.