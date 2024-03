Lucas Araújo/ Tupi FM - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o delegado Giniton Lages seja afastado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é um dos alvos da operação da Polícia Federal e do Ministério Público realizada neste domingo para prender os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Contra Giniton Lages estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. Na época do crime, ele exercia a função de titular da Divisão de Homicídios da Capital. De acordo com as investigações, o delegado obedeceu as ordens do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, para dificultar o andamento do inquérito.

Leia: Saiba quem era Marielle Franco, vereadora assassinada a tiros no Rio



Presos neste domingo



Foram presos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado federal pelo Rio Chiquinho Brazão, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio. Os três serão levados à Superintendência da PF, na Praça Mauá.

Leia também: Vereadora Marielle, morta no Rio, é capa do Washington Post



Marielle Franco foi morta na noite de 14 de março de 2018 no bairro do Estácio, após participar de um evento para juventude negra na Lapa