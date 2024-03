A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta quarta-feira (20/3), marcada por um tumulto provocado pela oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Logo no início da reunião, os deputados entraram no plenário com uma faixa escrito “44 anos de corrupção. Parabéns PT”.

Com pouco mais de 10 minutos do início da sessão, a deputada Maria do Rosário (PT-RS), 2ª secretária da Câmara, interrompeu a leitura de uma carta para pedir respeito aos colegas. “Eu peço aos deputados que não respeitam a democracia que, por favor, respeitem os mandatos que exercem”, exclamou.

A deputada petista foi vaiada pelos opositores, enquanto os correligionários gritavam “sem anistia” e “pt”. Após o momento de bate-boca, Maria do Rosário chamou o hino nacional e abriu a homenagem ao partido.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), criticou os colegas da Casa e lamentou o ocorrido. “Esses fascistas que tentaram dar o golpe na democracia querem agora impedir a existência democrática do partido dos trabalhadores, e o PT é o maior e mais importante partido da América Latina e do Brasil”, disse.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) provocou o grupo de deputados da oposição, que liderados por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), exibiam a faixa de protesto. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o petista discute com os opositores e grita “ladrão de joias”.