Bolsonaro ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do deputado estadual Bruno Engler (PL) em ato contra o direito ao aborto em outubro de 2023, última passagem do ex-presidente por Minas

Jair Bolsonaro (PL) voltará a Minas Gerais no início do mês que vem para agendas no Triângulo Mineiro. O ex-presidente estará em Uberaba no dia 2 e em Uberlândia no dia 3 de abril. Na segunda data, ele fará parte de evento de lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) à prefeitura da cidade.

A agenda de Bolsonaro em Uberlândia começa pela manhã no sindicato rural da cidade para a Feira do Agronegócio Mineiro (Femec). Na sequência, durante a tarde, ele participa de evento no centro de convenções do Center Shopping para lançar Caporezzo como pré-candidato à prefeito. As informações foram confirmadas à reportagem pelo próprio parlamentar.

Condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030, Bolsonaro é o principal cabo eleitoral do PL para as eleições municipais deste ano. Envolvido em inquéritos da Polícia Federal (PF) que averiguam tratativas para um Golpe de Estado no fim de 2022 e a possível falsificação de seu cartão de vacinação, o ex-presidente tem feito viagens pelo país aliando discursos de campanha com narrativas de defesa diante das acusações.

Desde que não conseguiu se reconduzir à Presidência da República, Bolsonaro já esteve em Minas Gerais diversas vezes. Ele visitou Belo Horizonte para o velório do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli em 30 de junho de 2023, mesmo dia em que se tornou inelegível; para receber o título de cidadão honorário do estado na Assembleia Legislativa (ALMG), em 28 de agosto; e participou de um ato contra o direito ao aborto em 8 de outubro.

Bolsonaro chega a Uberlândia para fortalecer o nome de Caporezzo na cidade, em meio a cenário eleitoral indefinido. Com o atual prefeito, Odelmo Leão (PP), finalizando seu segundo mandato, o caminho está aberto e será disputado por nomes como o deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB); o vice-prefeito do município, Paulo Sérgio (PSD); e uma oponente natural do bolsonarismo, a deputada federal Dandara Tonantznin (PT).