O carro da senadora Leila Barros (PDT), alvo de penhora da 22ª Vara Cível de Brasília para pagamento de uma dívida com o ex-partido da parlamentar, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi arrematado em leilão, nesta sexta-feira (8/3), por R$ 47,2 mil.

O veículo, um Chevrolet Tracker 2015/2016, foi avaliado pelos leiloeiros por R$ 70,3 mil, com 92.733 quilômetros. O carro recebeu 21 lances e foi arrematado por um valor bem abaixo do preço de mercado.

O caso teve início em julho de 2021, quando o partido ajuizou uma ação na Justiça, após a saída de Leila da legenda. O valor cobrado é decorrente do não recolhimento da contribuição financeira mensal devida por filiados do PSB, conforme previsto no estatuto partidário.

A multa, inicialmente na casa dos R$ 100 mil, está em R$ 185 mil. Em nota, Leila disse que o desfecho da cobrança ocorreu no Dia Internacional da Mulher. “Ficam evidentes os desafios que nós mulheres enfrentamos também na política, especialmente ao tomar decisões que confrontam lideranças masculinas e suas posições machistas. Reitero que minha decisão de deixar o PSB foi política, e não pessoal”, disse (leia nota completa abaixo).



Veja nota completa

Hoje, em respeito à decisão da Justiça, meu carro foi leiloado e arrematado a pedido do meu antigo partido, o PSB. É simbólico que o desfecho de uma cobrança injusta de parte de meu salário tenha ocorrido no Dia Internacional da Mulher.

Ficam evidentes os desafios que nós mulheres enfrentamos também na política, especialmente ao tomar decisões que confrontam lideranças masculinas e suas posições machistas. Reitero que minha decisão de deixar o PSB foi política, e não pessoal.

Embora respeite e obedeça a decisão judicial e o resultado do leilão, não posso concordar com uma conduta que vai contra as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que já determinou que partidos podem exigir parte dos salários de filiados com mandatos, mas não podem punir quem recusa essa contribuição compulsória.

O lado positivo dessa situação é evidenciar que minha vida é bem diferente do imaginário de que os políticos circulam em carros de luxo pela cidade. O carro leiloado é comum, fabricado em 2015, e atendia perfeitamente às necessidades da minha família.

Seguirei dialogando com as lideranças do PSB com as quais tenho afinidade e compartilho de ideias para transformar a vida dos brasilienses. No futuro, partidos como o PDT, que hoje presido no DF, podem unir forças em benefício da população do Distrito Federal, tão negligenciada pelo atual governo.