Corintianos impediram entrada de bolsonaristas mesmo com o metrô vazio

Viralizou nas redes sociais um vídeo de torcedores do Corinthians impedindo o embarque de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no metrô de São Paulo, nesse domingo (26/2). Centenas de bolsonaristas estavam se dispersando do ato “em defesa da democracia” na Avenida Paulista.

Os corintianos se deslocavam para a Neo Química Arena, onde o time enfrentou a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista de Futebol, na parte da noite. No vídeo, os torcedores evitaram a entrada de pessoas com camisas verdes e amarelas, além de cantarem musicas de arquibancadas. Porém, o vagão não estava lotado.

Segundo um levantamento de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), o evento do ex-presidente conseguiu reunir 185 mil pessoas. Por outro lado, a Secretária de Estado de Segurança Pública de São Paulo, sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), estimou uma presença de 600 mil pessoas. O jogo do Corinthians reuniu um público de 41 mil torcedores.

Outros vídeos que circulam nas redes mostram o encontro entre torcedores e bolsonaristas dentro do modal. Os corintianos gritavam cânticos contra o ex-presidente.

O ex-presidente convocou as manifestações após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga a existência de uma organização criminosa que estaria tramando um golpe de estado, antes de Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto. O antigo mandatário alega que está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que nunca houve trama golpista no seu entorno.

No domingo, Bolsonaro disse buscar a pacificação do país, pediu anistia aos presos pelo ataque do 8 de janeiro de 2023. O ex-presidente também adotou um discurso mais ameno em relação ao STF, mesmo sendo conhecido pelos ataques contra a corte.