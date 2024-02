O humorista Tiago Santineli participou do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, neste domingo (25/2). O comediante, que faz diversas críticas à antiga gestão, compartilhou registros em seus perfis nas redes sociais. Em um momento, Santineli chega a fazer o "L", símbolo da campanha de Lula (PT) nas eleições de 2022, em meio aos apoiadores do ex-chefe do Executivo.

Ele usou uma camiseta verde e amarrou uma bandeira do Brasil no pescoço. O criador de conteúdo ainda usou óculos de sol e uma máscara para tampar seu rosto. Ele estava acompanhado de um dos membros de sua equipe, que também fazia registros da manifestação.

Em um primeiro vídeo, Tiago debocha dos bolsonaristas que acenavam para os helicópteros da Polícia Militar, que faziam a segurança do evento. "Toda vez que o helicóptero da PM passa aqui, os doidos ficam batendo palma para o Sol”, escreveu Tiago Santineli no X, antigo Twitter.

Santineli também posou para foto junto com policiais e fez um registro de um dos presentes que tinha certa semelhança com Lula. Em um de seus stories, os presentes cantam uma música da época da ditadura e, ao término da canção, aplaudem.

É nesse momento, que o humorista levanta uma de suas mãos e faz o "L’" Em seguida, finge estar fazendo uma arma com os dedos. “Quase me entreguei sem querer”, disse. O comediante postou o print do momento em seu feed, com a música tema do programa "Globo Rural", em uma referência ao apelido “gado”, dado aos bolsonaristas.

No começo do ano, Tiago publicou um vídeo afirmando que está sendo processado pelo Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro. O motivo é um vídeo de pouco mais de 6 minutos que Tiago disponibilizou em julho de 2023.

Intitulado "Patriotas inglórios", o vídeo mostra Santineli e o rapper Djonga matando vários bolsonaristas. O curta, uma paródia do filme "Bastardos inglórios" (2009), de Quentin Tarantino, mostra um homem careca vestindo um terno verde e uma gravata amarela, em referência ao empresário Luciano Hang. O vídeo termina com o humorista saindo apressado para um show e pedindo a seus companheiros para capturar Nicole, se referindo a Nikolas Ferreira (PL-MG).