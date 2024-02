Ao ouvir Jair Bolsonaro (PL) assumir que tinha conhecimento da minuta golpista, durante o ato da Avenida Paulista, neste domingo (25/2), em São Paulo, o deputado federal André Janones (Avante-MG) classificou essa confissão como "uma das coisas mais burras" que já ouviu alguém dizer.

"Resumo da fala de Bolsonaro na Paulista: Bolsonaro assumiu que tinha conhecimento da minuta de golpe e tentou justificá-la. Uma das coisas mais burras que eu já vi alguém fazer na vida. E pediu anistia", escreveu em suas redes sociais.

Janones acrescentou que o ato protagonizado pelo ex-presidente "parece um discurso de despedida de quem sabe que está prestes a ser preso".



O comentário do deputado federal vai de encontro com a opinião do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.



"Na Paulista, Bolsonaro produziu provas contra si ao reconhecer que tinha conhecimento da minuta do decreto que previa a prisão ilegal e injustificada de Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal) e o adiamento das eleições, a famosa minuta do golpe, que ele editou, conforme afirmam as investigações", disse Freixo.

O pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e o também deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foram outros que enfatizaram o discurso de Bolsonaro sobre a minuta golpista.