Durante o ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25/2), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou dizer que perdeu as eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em discurso, Jair Bolsonaro estava relembrando a sua trajetória política e, ao comentar sobre as últimas eleições, evitou associar o nome dele a uma derrota e disse que "o que ocorreu em outubro [de 22] é página virada na nossa história".

“O Paulo Guedes foi um gigante na economia. Nós chegamos a crescer mais do que a China. Chegamos a ter em 2022, três meses de deflação em nossa pátria, chegamos final do ano, depois daquela coisa que aconteceu em outubro de 2022, e vamos considerar isso uma parte virada da nossa história, porque nós sabemos o que tem que ser feito para o futuro para que todos não tenham dúvida da transparência daquilo que nós devemos ter, em especial quando se elege um representante nosso, com um saldo de R$ 54 bilhões. No ano passado tivemos um déficit na casa dos R$ 180 bilhões”, disse Jair Bolsonaro relembrando os feitos na economia durante o seu governo e comparando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jair Bolsonaro discursou para milhares de apoiadores na Avenida Paulista. Em sua maior parte, relembrou a sua trajetória e também se defendeu das acusações de tentativa de golpe. Apoiadores aguardavam o ex-presidente desde a manhã deste domingo.



Michelle com Bolsonaro na Paulista: 'Momento da libertação'



No evento, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Magno Malta (PL-ES), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram alguns dos nomes políticos que também discursaram aos apoiadores de Jair Bolsonaro.